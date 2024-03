Acquista la nuova Lotus Eletre a Monza: 'Un mezzo incredibile, come guidare un veliero'

E' decisamente positiva l'esperienza di Umberto Grella, un avvocato di Triuggio (provincia di Monza e Brianza), con la splendida Lotus Eletre, SUV che può arrivare fino a 905 cavalli, sul mercato dalla fine del 2022.

“Ho comprato una Lotus Eletre. 600 cavalli. 100% elettrica”, premette Grella attraverso il proprio profilo Linkedin. Il legale sottolinea come l'autonomia reale del SUV Lotus sia di 550 chilometri, “Anche andando a 130 km/h in autostrada. Testata ieri. Confermo”.

L'avvocato non nasconde il suo entusiasmo: “Sono davvero molto soddisfatto. Un mezzo incredibile. Sembra di guidare un veliero silenzioso e potente. Quasi da trattenere tanto è potente”. Grella spiega di fare il pieno a casa, tramite la propria colonnina, e il costo di un pieno da 110 kw è di 11 euro per circa 530 chilometri “Con prezzo Enel da 0,11 euro per kWh”, aggiunge per poi precisare: “Certo se schiacci il pedale oltre allora beve”.

Umberto Grella ha quindi cercato di fare un paragone con un mezzo simile, leggasi una Porsche Cayenne benzina 3.0, che come ricorda lo stesso ha “però solo 353 cavalli non 600, al semaforo non la vedi”, in ogni caso “il pieno di benzina costerebbe 110 euro per meno di 500 km. Questi i dati reali”.

L'avvocato ricorda anche le varie agevolazioni nel possedere un'auto elettrica, leggasi niente bollo, niente super bollo, tagliandi meno costosi e assicurazione simile. Inoltre: “Si rivaluta nel tempo e non perde prezzo. Ad oggi solo 10 immatricolate in Italia”.

Quindi torna sulla questione costi: “Ipotizzando 100.000 km di percorrenza il risparmio per elettrico che costa 10 volte meno della benzina ti fa regalare prezzo costo auto, e anche di più: fate voi i conti e rimarrete sbalorditi”.

Umberto Grella ci tiene inoltre a precisare che la ricarica è facile da usare “Perfino un disastro come il sottoscritto c'è riuscito”. Il legale conclude la sua disamina soffermandosi sul prezzo: “Dimenticavo prezzo Lotus Eletre base, inferiore di circa 15.000 euro a quello di Porsche benzina 3000. E qualcuno dice ancora che il futuro non è l'auto elettrica?”. La Lotus Eletre ha un modello base che parte da sotto i 100mila euro.