Acquista una Ford Mustang GT, ma il concessionario gliela distrugge

Loveland Ford è una concessionaria Ford del Colorado, e adesso è sotto i riflettori per delle forti polemiche scatenatesi nel corso delle ultime ore sui social, poiché un meccanico della compagnia ha appena distrutto la Mustang GT di un cliente dopo l'installazione di un compressore.

Stando a quanto dichiarato dal manager della concessionaria Harry Johnston, Mark Grage è suo cliente da tantissimo tempo e ha comprò alcuni anni fa un Ford Super Duty (gamma di grossi veicoli), per poi tornare in negozio pochi giorni fa e restituirlo per passare all'ultima generazione di Mustang. Come buona parte degli appassionati là fuori Grage ha chiesto più potenza, così è tornato da Loveland Ford con soli 428 chilometri totali percorsi per richiedere l'installazione di un compressore.

In genere questo tipo di operazioni vengono svolte tramite circuiti esterni, ma Ford è una delle poche case automobilistiche ad offrire una garanzia a seguito dell'installazione di questo genere di componenti. Johnston ha confermato che la macchina gli è stata consegnata dal cliente "tra il 10 e il 15 di Gennaio". Le cose però sono andate malissimo.

Grage il 10 Febbraio ha pubblicato un post su Facebook con una timeline di eventi. Stando a quanto riportato da lui, "un apprendista meccanico e un suo amico hanno preso la macchina per testare di cosa fosse capace", un'azione che poi è confluita nella distruzione totale della vettura. A seguire ha incolpato la concessionaria di scarsa professionalità, e le immagini in fondo alla pagina ci dicono il resto, mostrando gli enormi danni apportati al frontale della Mustang.

Secondo Johnston, tutte le macchine che subiscono queste modifiche devono ricevere un test di routine per assicurarsi che tutto sia andato per il verso giusto, ma una volta uscita dal garage il veicolo ha perso il controllo sulla U.S. 287 nella Contea di Larimer, e Johnston riferisce che il tecnico al volante è stato citato dalla polizia per guida spericolata, e per questo motivo non lavora più in concessionaria.

A ogni modo Johnston avrebbe deciso di mettersi alla completa disposizione del cliente, cercando di risolvere la questione tramite l'assicurazione entro la fine del prossimo mese. E' andata forse peggio a due Ford Mustang Shelby GT500 Limited Edition in consegna due mesi fa, le quali sono cadute da una bisarca finendo per riportare danni alla carrozzeria. Comunque, nel caso voleste acquistarne una e non avete mai guidato una sportiva in vita vostra, Ford ha preparato un corso di guida gratis per voi.