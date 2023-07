Acquista una Fiat 500 e fa una scoperta incredibile: 'E' stata utilizzata in un noto film'

Un fortunato appassionato di auto d'epoca ha deciso di acquistare una splendida Fiat 500. Una vettura già fantastica di per se ma quanto scoperto dopo la vendita ha fatto ulteriormente apprezzare al suo neo proprietario la piccola city car torinese.

La storia che vi stiamo per raccontare ha come protagonista tale Martin Ward, un giornalista di auto inglese, che negli scorsi giorni ha comprato una Fiat 500 del 1964, una vettura unica quanto rara visto che è la stessa che è stata utilizzata da Harrison Ford nell'ultimo capitolo di Indiana Jones, leggasi “Il quadrante del destino”, nelle sale cinematografiche in questi giorni.

"Penso che sia fantastico e mi fa solo sorridere - ha detto alla BBC - si sente dire che l'auto sia la star, penso che nel film questa macchinina, insieme ad un altro paio, sia davvero la star". Curioso come la Fiat 500 sia protagonista anche dell'ultimo Mission Impossibile, precisamente di una memorabile scena in cui Tom Cruise drifta con una mano.

Tornando al signor Ward, ha svelato di essere venuto a conoscenza della vicenda Indiana Jones solo una volta portata a casa la 500; sapeva infatti che la piccola vettura italiana fosse a disposizione dei Pinewood Studios, ma non era a conoscenza con esattezza in quale film aveva preso parte.

Solo in seguito ha infatti appurato che la 500 azzurra fosse stata usata da Harrison Ford durante una scena di un inseguimento, al fianco di Waller-Bridge, l'attrice che interpreta la sua figlioccia. "Sarà probabilmente la Fiat 500 più vista di sempre al mondo", ha continuato Ward che ha spiegato: "L'auto è un classico, la Fiat 500 è davvero molto collezionabile. Ma questa storia trasforma un'auto molto speciale in qualcosa di ancora più speciale. La adoro”.

Tra l'altro anche le targhe nel film sono identiche a quelle apposte sulla Fiat 500, con tanto di SR, Siracusa, una vera e propria chicca. "Questa piccola auto – conclude Ward - che ha trascorso la maggior parte dei suoi oltre 50 anni di vita in Italia ora finisce a Huddersfield, nello Yorkshire. Non mi sento obbligato a guidarla. Mi sento felice di sedermici dentro, guardandola e toccando tutto, perché è davvero immacolata. Ovunque vada le persone si fermano e fissano questa piccola cosa. Penso perché sia in condizioni davvero buone”.

Recentemente, per casualità, vi avevamo raccontato la curiosa storia di un'altra storica vettura apparsa nei film, l'auto volante di Harry Potter trovata abbandonata in un fienile.