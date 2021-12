La maggior parte degli acquirenti della nuova Lamborghini Countach hanno anche l'originale

La scorsa estate è stata svelata la Lamborghini Countach LPI 800-4, una rivisitazione moderna per festeggiare il 50° anniversario della Countach originale. La casa ne produrrà soltanto 112 esemplari, giù tutti venduti visto il successo riscosso da questo annuncio, che alcuni, come Frank Stephenson, considerano una mera mossa di marketing.

Che si tratti di una mossa commerciale o meno, non si può negare che l’operazione sia andata buon fine, dato che le 112 unità sono state vendute al prezzo di 2.5 milioni di euro l’una. A distanza di qualche mese dall’annuncio del sold out dei modelli, la casa di Sant’Agata Bolognese fornisce alcuni curiosi dettagli sugli acquirenti della nuova Countach.

A quanto pare la maggior parte di coloro che hanno acquistato la supercar erano già padroni di una Lamborghini Countach originale e, andando ancor più nello specifico, molti di questi fortunati clienti avrebbero ordinato la nuova LPI 800-4 nello stesso colore del vecchio modello che possiedono.

Le consegne della nuova Countach inizieranno soltanto nel 2022, quando l’ultima Aventador uscirà dalle fabbriche Lamborghini, e siamo sicuri che ne vedremo di tutti i colori grazie al servizio di personalizzazioni su misura del cliente del programma Ad Personam.

Vi ricordiamo che la Countach LPI 800-4 è basata sul telaio in fibra in carbonio della Aventador, e adotta il gruppo propulsore mild-hybrid della Lamborghini Sian, vale a dire un motore aspirato 12 cilindri da 6.5 litri unito ad un motore elettrico da 48 Volt, per una potenza totale di 814 CV.