Con l'acqua fino al parabrezza: fuoristrada inarrestabile in un nuovo video virale

Una vera auto da off-road dev'essere in grado di superare qualsiasi ostacolo, non fermarsi di fronte a nulla, esattamente come fa la Isuzu Trooper nel video che vedete in pagina.

Nelle ultime tre settimane il Regno Unito è stato purtroppo colpito da piogge torrenziali e inondazioni, molta gente ha perso la casa, la propria attività, sono molti però quei cittadini che hanno deciso di continuare - seppur a fatica - i loro spostamenti quotidiani. Questo è dimostrato da un video pubblicato su Facebook e diventato virale in brevissimo tempo, un filmato che mostra l'Isuzu Trooper nominato in apertura procedere lungo una strada completamente allagata. Per allagata intendiamo con l'acqua fino a metà parabrezza, come si può notare dalle immagini.

La vera meraviglia però sta nella capacità dell'auto di proseguire la sua marcia imperterrita, là dove molte altre vetture si sarebbero arrese. Sembra infatti che l'acqua alta non spaventi minimamente la vettura, al contrario degli occupanti che neppure si aspettavano un livello talmente alto; il Trooper procede lento ma costante, come un trattore inarrestabile. Certo bisogna anche sottolineare il grande coraggio del conducente, misto a un po' di sana incoscienza, quanti fra voi sarebbero andati avanti lo stesso in una situazione critica come quella nel video?