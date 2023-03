Acer presenta un monopattino Predator e una cyclette per lo smart working

Lo scorso 20 marzo 2023 Acer ha presentato al mondo la sua prima e-bike, un vero e proprio antipasto rispetto a un'intera line-up di prodotti per la micromobilità: il marchio tecnologico ha infatti mostrato anche un monopattino elettrico brandizzato Predator e una bicicletta da allenamento.

Partiamo dal Predator Extreme, che in realtà sembra uno Splach Transformer personalizzato da Acer. Un prodotto "estremo" come il nome ci anticipa che vuole offrire la potenza e le performance di un motoveicolo stradale. Monta infatti un motore da 700 W, la sua velocità però si ferma a 25 km/h come legge impone. Il monopattino si potrebbe definire Full Suspension, infatti ha ammortizzatori sia all'anteriore che al posteriore, a vedere le ruote però sembra un modello cittadino, non uno per l'uso offroad.

Sicuramente più originale è la eKinekt BD 3, una vera e propria cyclette da interni dal design alquanto particolare. Per spiegare il suo funzionamento Acer ha realizzato un interessante video che potete vedere in pagina. Nella pratica si tratta di una e-bike dotata di generatore: la vostra pedalata può creare fino a 75 W di energia, e con questi Watt potete anche alimentare il vostro telefono o il vostro laptop. Secondo Acer, la eKinekt BD 3 è la prima cyclette del suo genere, infatti grazie alla piattaforma che avete a disposizione vi permette di lavorare mentre vi allenate, è dunque un prodotto sostenibile perché si alimenta da solo e ci aiuta a rimanere in forma, anche se abbiamo degli impegno improrogabili di smart working... Siete pronti ad allenarvi mentre rispondete alle più importanti mail del giorno?