Acer lancia la sua prima e-bike: leggera, compatta e tecnologica

Le bici elettriche sono ormai sulla bocca di tutti: gli utenti ne vogliono sempre di più, i produttori non vedono l'ora di creare nuovi modelli e persino colossi come Acer si lanciano nel settore. Oggi vi parliamo infatti della nuova Acer ebii, e-bike super compatta e leggera.

Acer, proprio lei, la compagnia specializzata in computer, ha deciso di lanciarsi nel settore delle e-bike con un prodotto davvero particolare: la nuova Acer ebii è sicuramente originale nel design e curiosa nel concept. Pesa soltanto 16 kg, che per una bici elettrica è un ottimo risultato, si blocca e sblocca in automatico quando vi allontanate o avvicinate, può essere localizzata 24 ore al giorno/7 giorni su 7 grazie al localizzatore GPS integrato.

Acer ha dotato la sua mini bici anche di freni a disco idraulici da 160 mm e un'illuminazione LED a 360 gradi per una maggiore visibilità. Le gomme sono "airless", una tecnologia che scongiura il rischio di foratura, mentre la batteria di bordo è da 460 Wh e promette un'autonomia fino a 110 km con una sola carica. La velocità massima è di 25 km/h e il motore si ferma a 250 W di potenza, è dunque perfettamente omologata per il mercato europeo.

La batteria si ricarica in 2 ore e mezza, può inoltre diventare all'occorrenza un'enorme power station - capace di alimentare il vostro telefono o il vostro laptop (magari Acer...). Purtroppo l'azienda non ha ufficializzato il prezzo, per le sue caratteristiche però possiamo immaginare un range fra i 1.500 e i 2.000 euro.