La Acer ebii arriva in Italia: disponibilità, prezzo e caratteristiche

Lo scorso mese di marzo vi abbiamo raccontato di come Acer avesse presentato a livello globale la sua prima bicicletta elettrica, ovvero la ebii. Oggi conosciamo più dettagli, tipo prezzo e disponibilità in Italia.

Il marchio tecnologico ha confermato che la piccola ebii arriverà ufficialmente in Italia nel mese di settembre 2023 a un prezzo di 1.999 euro. Un costo sicuramente importante che però vi permette di guidare una e-bike dotata di tecnologia AI che si adatta alle varie condizioni di guida, alla potenza della pedalata e al livello di assistenza scelto dall'utente, avremo insomma un'esperienza "intelligente" a 360 gradi.

Tecnicamente la ruota su cui avviene la spinta elettrica è dotata di un robusto telaio a forcella monobraccio e un motore ad alte prestazioni da 250/250 W con CAN bus da 48 V e 40 Nm di coppia. La velocità massima è di 25 km/h in linea con le ultime leggi europee. La batteria è rimovibile e promette fino a 110 km con un pieno di energia, inoltre la ricarica è possibile in appena due ore e mezza. Il peso della bici è di appena 16 kg, dunque è anche facilmente trasportabile, nonostante questo possiamo contare su un comodo display a LED posizionato al centro del manubrio, un faro semitrasparente e un telaio in lega di alluminio. Ciliegina sulla torta gli pneumatici airless sono realizzati con inserti in schiuma multistrato che annientano il rischio di foratura. Non vediamo l'ora di testarla su strada...



Acer sembra aver puntato in maniera decisa sulla micromobilità: ha presentato anche un nuovo monopattino a marchio Predator.