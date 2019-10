Qualcuno sta accumulando decine di microvan giapponesi d'epoca sotto un cavalcavia

Sotto un cavalcavia della Bay Area, in California, si trova un tesoro inestimabile composto da decine e decine di van giapponesi di importazione. Ce ne sono di tutti i tipi, e di tutte le epoche. Ma il mistero è che nessuno sa assolutamente chi abbia deciso di accumulare tutti quei veicoli là, e perché.

La scoperta è stata fatta da Tom Park, che ha condiviso gli scatti del suo ritrovamento nel gruppo Facebook RADwood.

"Uhm... ragazzi, credo di aver viaggiato attraverso un wormhole ieri", ha scritto nel suo post. "Ho sbagliato uscita all'altezza del Tanforan Mall, e sono finito sotto il cavalcavia della 380, passando davanti ad un parcheggio con un sacco di microvan 50 JDM Turbo Diesel 4x4. Non scherzo. Questa è una delle cose più fighe e più random in cui mi sia imbattuto. Credo che questo sia esattamente il modo in cui si sono sentiti i bambini che hanno attraversato per la prima volta l'armadio finendo all'interno di Narnia. Ci sono otto fila di JDM microvan degli anni 80 e 90. Mitsubishi Delicas, L300 Star Wagon, L400 Space Gears, Minicab e microvans. Ma anche Toyota LiteAces, TownAces, Previas/Estimas, Land Cruiser, Nissan Caravan, Honda Acty e qualche Suzuki Everys (credo)."

Insomma, un vero tesoro. Chi sa perché tutti questi van d'epoca si trovavano là. Forse c'è qualche fiera in vista? Ma forse è più divertente che rimanga un mistero. "Mi sento come Indiana Jones e quei JDM microvan sono la mia arca dell'alleanza".