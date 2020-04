Accorrono per tirare fuori dall'acqua un'auto della Polizia: altri tre veicoli bloccati

La storia che stiamo per raccontarvi sembra una barzelletta, invece è accaduta sul serio in Georgia, sull'isola di Jekyll. Tre auto e una ruspa sono rimaste incastrate nell'acqua, ognuna cercando di salvare l'altra...

Il tutto inizia con dei ragazzini intenti a passare un po' di tempo sulla spiaggia, in piena emergenza COVID-19. Negli USA non c'è l'obbligo di rimanere a casa come in Italia (a tal proposito, se avete l'auto ferma potete sospendere l'assicurazione fino al 31 luglio 2020), anche se la cosa è fortemente consigliata, così un agente ha ben pensato di andare dai ragazzi a dirgli qualcosa... peccato che per raggiungerli il Ford Explorer del poliziotto si sia incastrato nelle acque poco profonde.

I ragazzi, che avevano con loro un Hummer, sono subito andati in soccorso dell'agente, però si sono incastrati anche loro. È così arrivata una terza vettura, un Ford Excursion di colore bianco, che prima è riuscita a tirar via dall'acqua l'Hummer, poi però tentando di aiutare l'auto della polizia è rimasta incastrata a sua volta.

L'intera vicenda è già ridicola così ma manca un tassello, poiché per tirare fuori le auto dall'acqua è arrivata una ruspa che, udite udite, si è incagliata. Fortunatamente non ci sono stati feriti, i veicoli però non ne sono usciti proprio al meglio, con diversi danni causati dall'acqua e dagli scogli.