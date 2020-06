Trovato un accordo tra Koenigsegg e Polestar: che cosa significa?

Qualsiasi notizia importante vada a spostare l'attenzione su Koenigsegg, non può non eccitare i numerosissimi appassionati dell'alta velocità in tutto il mondo. Il produttore svedese ha finora sempre immesso sul mercato hypercar dalle performance straordinarie, raggiunte grazie ad una conoscenza ingegneristica di altissimo livello.

Adesso Koenigsegg e il reparto elettrificato ad alte performance di Volvo, e cioè Polestar, hanno annunciato un accordo dai misteriosi risvolti. I dettagli riguardo la sinergia al momento non sono ancora stati rivelati, ma in sostanza le opzioni sono due: condividere parte delle proprie tecnologie per aiutarsi a vicenda, oppure sviluppare insieme una nuova auto.

Con quello che sappiamo adesso, di sicuro non possiamo sbilanciarci propendendo per l'una o per l'altra soluzione e anzi, magari potrebbe saltar fuori una terza opzione non considerata, chissà. Le uniche informazioni che abbiamo derivano dal post fatto da Koenigsegg su Facebook, e recitante:"Qualcosa di eccitante è in arrivo. Restate sintonizzati. #KoenigseggXPolestar".

Polestar ha seguito a ruota l'altra casa automobilistica svedese attraverso un post Instagram, visibile in fondo alla pagina, che mostra il retrotreno di due vetture appartenenti a entrambi i produttori, e con una scritta ad accompagnarlo:"Qualcosa di interessante sta accadendo sulla costa ovest della Svezia. Restate sintonizzati."

Non nascondiamo una forte eccitazione per le notizie provenienti dalla Svezia poiché, nel caso dovesse esser presentata una creatura metallica in grado di esprimere tutto lo stile di entrambi i brand, e cioè prestazioni assurde ed elettrificazione, potremmo vedere arrivare sul mercato un qualcosa di mai visto prima.

Nel frattempo manca sempre meno al debutto del SUV/Crossover elettrico Polestar 3: la Jaguar I-Pace e la Tesla Model Y sono avvisate. Per chiudere vi portiamo a fare un giro sulla incredibile Koenigsegg Gemera presentata pochi mesi fa: ecco le immagini riprese da Supercar Blondie.