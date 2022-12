Qualcuno ha accorciato la sua Ford Fiesta ed ora è piccola come una Smart

Su Reddit saltano fuori foto e video inerenti al mondo dell’automobile che il più delle volte ci lasciano letteralmente a bocca aperta, proprio come le immagini dell’auto che potete vedere qui in basso: parliamo di un’assurda Ford Fiesta che è stata tagliata e accorciata, tanto da diventare una degna rivale della Smart.

Questo strano modello circola da ormai otto anni per le strade di Richland, a Washington, e se fate un giro in quelle zone utilizzando Google Maps, potreste vederla anche lì, in particolare camminando virtualmente per le strade di Howard Amon Park, dove l’auto è stata immortalata mentre si trovava parcheggiata.

L’auto ha suscitato un notevole interesse su Reddit, e tra i commenti è poi spuntato un utente che ha svelato alcuni retroscena su questa strana vettura, ammesso che siano veritieri: stando a quanto dichiarato, il padre dell’utente avrebbe collaborato alla trasformazione della vettura, avvenuta in Texas, e ha aggiunto che l’idea originale del suo proprietario era quella di utilizzare la mini-Fiesta come “tender” da trainare dietro allo scuolabus che aveva adibito a motorhome (ricordiamo che la Ford Fiesta andrà in pensione nel 2023) .

Non è dato sapere come l’auto sia poi finita a Washington, ma ad oggi è ancora in circolazione e nonostante si tratti di un lavoro fai da te, bisogna ammettere che il risultato non è affatto male, peccato per quello scalino che si crea nel punto di contatto tra tetto anteriore e posteriore.

Infine viene da chiedersi come si possa comportare su strada e soprattutto che livelli di sicurezza possa offrire data la natura fai da te della conversione ma, visto il veicolo, è evidente che si tratti di domande superflue. E a proposito di auto accorciate, date un’occhiata a questa Mini Shorty del ’68, la soluzione alla mancanza di parcheggi nelle città.