L'acciaio del Tesla Cybertruck cambia colore in base alla temperatura, Musk conferma

A seconda della temperatura a cui viene sottoposto, l'acciaio può cambiare il suo colore. Un'affermazione simile cosa vi fa pensare? Esatto, al Tesla Cybertruck dalla carrozzeria in acciaio inox, che potrà cambiare colore in fase di produzione.

L'idea è venuta a diversi fan di Elon Musk, che su Twitter hanno stuzzicato il CEO fino a fargli rispondere SI alla domanda: "Alcuni tipi di acciaio cambiano colore in base alla temperatura a cui sono sottoposti, la cosa vale anche per l'acciaio laminato a freddo del Cybertruck?". Musk ha anche risposto a un utente che mostrava un Cybertruck di colore bianco, dicendo "Non è impossibile".

Non è la prima volta che si parla di colori differenti per il pick-up elettrico di Tesla, una nuova conferma di Elon Musk è però sempre una notizia. Ora bisognerà vedere che tipi di colori l'azienda californiana riuscirà a proporre, anche se sembra che le tinte ottenibili dalle varie temperature siano alquanto "predefinite".

Si va da varie sfumature del marrone fino a diverse varianti del blu, che diventa anche viola e verde mare. Comprereste mai un aggressivo Tesla Cybertruck in verde mare? Mentre pensate a una risposta, speriamo di poter vedere il Cybertruck omologato anche in Europa con la sua pelle d'acciaio, cosa che non sarà semplice...