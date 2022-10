Questo accessorio aumenterà l'autonomia delle auto EV grazie alle vibrazioni delle buche

Al SEMA Show di Las Vegas se ne vedono di tutti i colori. Non solo auto fuori di testa come la Lamborghini Gallardo con motore Toyota da oltre 1.000 CV, ma anche varie tipologie di componenti per migliorare le prestazioni delle proprie auto. Quest’anno però ci sarà anche un pezzo di Gig Performance che promette più autonomia sulle auto EV.

Si chiamerà Roadkil 5000, ed è un componente che verrà collegato in qualche maniera alle sospensioni dell’auto, e in questo modo convertirà le vibrazioni che arrivano dalla strada in energia per le batterie, così da aumentarne l’efficienza e quindi l’autonomia generale.

"Gig Performance rivoluzionerà il modo in cui catturiamo l'energia persa nei veicoli in tutta l'America", ha affermato il CEO Brandon Barkdull. "Il nostro prodotto aiuta i veicoli elettrici a ricaricarsi in movimento, così puoi rimanere sulla strada più a lungo. L'autonomia è il più grande ostacolo all'adozione dei veicoli elettrici: siamo entusiasti di aiutare a risolvere questo problema con la nostra tecnologia”.

Per il momento non è stato ancora spiegato il funzionamento nel dettaglio perché il tutto verrà mostrato durante l’evento che andrà in scena dall’1 al 4 novembre 2022, ma il costruttore assicura che sarà molto semplice da montare e da monitorare, e servirà per applicazioni votate all’utilizzo sia in strada che in fuoristrada.

Al momento è difficile comprenderne il funzionamento, ma come la fisica ci insegna, l’energia non si può creare ne distruggere, ma convertire da una forma all’altra, e questo accessorio convertirà appunto l’energia cinetica prodotta dal movimento della sospensione sulle buche e sulle sconnessioni dell’asfalto in energia elettrica a disposizione della batteria.

E a proposito del famoso salone di Las Vegas, vi ricordiamo che al SEMA Show debutterà il kit estetico di Adro che sistema il frontale di BMW M3 ed M4.