L'accelerazione della Rimac Nevera è surreale: 1,5G longitudinali!

La Rimac Nevera è attualmente la vettura di serie più veloce sul mercato. Per un po' la Tesla Model S Plaid ha avuto il primato, ma Rimac Automobili le ha immediatamente rubato lo scettro grazie al modello dall'accelerazione più rapida in assoluto.

Per chi non dovesse sapere di cosa stiamo parlando, la Nevera è un modello stradale completamente elettrico che fa affidamento su quattro possenti motori per catapultarsi da 0 a 100 km/h in 1,97 secondi e chiudere il quarto di miglio in 8,6 secondi. La velocità massima invece è appena superiore ai 410 km/h.

Il merito va ovviamente ai 1.940 cavalli di potenza e 2.360 Nm di coppia complessivi, tramite i quali affumica ogni altra macchina stradale attualmente in commercio. In effetti la Nevera ha già dato prova di sé disintegrando sulla linea di partenza una Porsche Taycan Turbo S e una BMW M5, ma Brooks Weisblat del canale YouTube DragTimes ha in programma vari test per stupirci ulteriormente.

Per stuzzicare i propri spettatori Weisblat ha cominciato a condividere delle clip preliminari, e l'ultima di queste ci ha lasciati letteralmente a bocca aperta. Il video in alto infatti testimonia una forza G in accelerazione di 1,5 volte superiore a quella esprimibile dalla massa terrestre.



Da parte nostra non vediamo l'ora di poter assistere al video completo con tanto di dati e riferimenti, ma per avviarci a chiudere vogliamo menzionare una agguerrita concorrente della hypercar croata: stiamo parlando della Pininfarina Battista presentata alcuni giorni fa nella sua versione definitiva.