L'accelerazione della Porsche Taycan Turbo S è davvero eccezionale: il video

La Porsche Taycan è appena stata resa disponibile ai consumatori. La berlina elettrica della casa tedesca viene proposta in quattro varianti: le prime due vanno sotto la nomenclatura di 4S e si dividono in Performance Battery e Performance Battery Plus e rappresentano le "entry level". A seguire troviamo le top di gamma Turbo e Turbo S.

Quest'ultima ha le performance migliori: parliamo di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e di una velocità massima di oltre 260 km/h, garantite da propulsori in grado di erogare un massimo di 761 cavalli in overboost mode.

I confronti con la Tesla Model S si sono ovviamente sprecati, le due infatti si sono date battaglia sia sul Nurburgring sia sul dritto, e non senza polemiche dopo le prove effettuate da Top Gear. Adesso però i ragazzi di WeLoveCars ci propongono un breve test sull'accelerazione, che include un mix interessante di suoni reali ed artificiali, come il sound del powertrain elettrico mischiato a quello delle ruote e del vento sulla carrozzeria.

Il tutto mette insieme un prodotto uditivo assolutamente futuristico, ed è impossibile negare l'incredibile capacità di scatto della berlina elettrica tedesca, che in due secondi si allontana di un centinaio di metri dalla telecamera.

Per il Sun la Taycan nella variante 4S è la migliore elettrica al mondo, ed è stata selezionata a scapito della sorella maggiore per le poche differenze effettive e per il gap dei costi. Non eccellente invece l'autonomia che, secondo gli ultimi test, risulterebbe piuttosto deludente.