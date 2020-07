L'accelerazione della Lotus Evija sarà spaventosa, i numeri lo confermano

La Lotus Evija sta per raggiungere i propri clienti, oramai non manca molto. Già qualche mese fa il brand automobilistico inglese mise a disposizione un fantastico configuratore ufficiale online per personalizzare il bolide, il quale promette prestazioni sconvolgenti.

La Evija va in pratica a sfidare altri bolidi completamente elettrici come lei, quali la Rimac C_Two (che impartisce anche lezioni di guida), la spaziale Tesla Roadster o anche la brutale Pininfarina Battista. Tutte le macchine appena citate dovrebbero essere in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi, e nello specifico Lotus ha ingegnerizzato la propria per renderla in grado di distruggere in drag race persino una Bugatti Chiron Pur Sport.

Di recente Lotus ha scambiato due parole coi ragazzi di Top Gear, e tramite loro adesso sappiamo che la Evija riuscirà ad arrivare a 200 km/h da ferma in meno di sei secondi. Certo, le prestazioni sono esagerate, ma non migliori di quelle offerte dalla Chiron Pur Sport. Però c'è anche da dire che l'elettrica inglese è più rapida nei cambi di velocità: mentre la Chiron passa da 200 a 300 km/h la Evija vi impiega la metà del tempo.

In merito ha parlato Gavan Kershaw, dirigente Lotus:"Ho guidato alcune monoposto da Formula 1, persino la T125 da 1.000 cavalli per tonnellata, e sono piuttosto brutali. Questa (la Evija) ha così tanta potenza e progressione da incollare la tua schiena ai sedili e senza sosta. E' una sensazione fantastica." A ogni modo la vettura può anche comportarsi con modi molto più docili, in quanto offre sei modalità di guida differenti: City, Range, Tour, Sport, Track e Off.

Per chi non lo sapesse, la Lotus Evija mette in campo ben 2.000 cavalli di potenza e 1.700 Nm di coppia, scaturiti da quattro unità elettriche tecnologicamente avanzatissime. Per quanto concerne l'autonomia il team di sviluppo mira a ottenere 400 chilometri per singola carica, ma di recente Matt Windle, direttore esecutivo, ha parlato di 241 chilometri:"questa è un'area per la quale dobbiamo tenerci bassi coi numeri. Noi vogliamo che la gente guidi la macchina. Dobbiamo fornire loro un range utile. Però le persone vogliano anche vedere come si comporta, e dovrà farlo da vera Lotus."