L'accelerazione brutale di un Tesla Semi in un video amatoriale

Come accelerano le vetture Tesla lo sappiamo ormai molto bene, anche se magari non ci siamo neppure mai saliti sopra. I video, i test, le drag race disponibili in rete sono a migliaia, oggi però andiamo a vedere qualcosa di diverso: l’accelerazione brutale di un Tesla Semi.

Parliamo di un rimorchio che Elon Musk e soci hanno creato per rivoluzionare il trasporto merci su gomma, pensando a quelle aziende che hanno voglia di tagliare i costi sul carburante, aiutare indirettamente l’ambiente e fornire ai loro autisti un software di guida semi-autonoma (fra pochissimo di guida autonoma completa) fra i migliori del mercato.

Camion di Classe 8 che possono trainare moltissimo peso, “al pari di un mezzo a gasolio” ha sempre detto Elon Musk, e vantare un’accelerazione di primo livello. Il video che trovate in pagina non è un test ufficiale, non abbiamo dati concreti, è solo un filmato amatoriale che vede un Tesla Semi accelerare durante un suo normale spostamento in strada; è però chiaro come la progressione sia fulminea, per una bestia di quel tipo, con quella stazza.

Sulla carta, a vuoto, il Tesla Semi percorre lo 0-100 km/h in appena 5 secondi, in 20 secondi a pieno carico, cifre che lasciano indietro qualsiasi altro concorrente alimentato a diesel.