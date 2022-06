Accelera con la McLaren e colpisce una Lamborghini e una BMW: i video del disastro

Ritrovarsi alla guida di una supercar o di una hypercar è una sensazione indescrivibile, di benessere assoluto e di invincibilità. Sembra che al volante di una vettura da 300.000 euro e oltre si possa fare qualsiasi cosa, invece bisogna sempre fare attenzione e tenere acceso il cervello. Qualcosa ad Atlanta invece dev'essere andato storto.

Lo scorso 31 maggio una McLaren 570S ha tamponato una Lamborghini Aventador SV, mentre le vetture se la spassavano a fare slalom tra il traffico cittadino. Le due supercar stavano procedendo quasi "in parata" assieme a una BMW i8, anch'essa coinvolta nell'incidente, cerchiamo di capire però com'è successo il fatto. Le tre auto stavano procedendo, come detto, quasi in formazione, facendo slalom lungo una strada a tre corsie.

La McLaren, in corsia centrale, ha prima rallentato per superare una vettura, poi ha tentato di rimettersi al passo accelerando bruscamente. Peccato che la Lamborghini avesse avanti un'altra auto, dunque rientrando in corsia centrale ha scatenato l'incidente - con la McLaren che dopo il primo colpo con la sportiva italiana è finita addosso alla BMW i8.

Nonostante sia stato un colpo abbastanza forte, nessuno fortunatamente si è fatto del male e poche ore dopo l'incidente sono arrivati su YouTube i primi filmati dell'accaduto. Filmati che ora trovate qui nella pagina di questo articolo.



