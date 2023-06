Abus ha lanciato un nuovo casco per e-bike ma il prezzo è un salasso

In Europa si vendono sempre più e-bike, ovvero biciclette a pedalata assistita dotate di motore elettrico, e questo sta in qualche modo cambiando i classici standard di sicurezza. A tal proposito la tedesca Abus ha appena presentato il nuovo casco Pedelec 2.0 ACE, pensato appositamente per l'utilizzo su e-bike.

Rispetto alle biciclette classiche, le e-bike correttamente omologate in Europa possono toccare i 25 km/h. Non è tantissimo, è vero, non ci si avvicina neppure ai 45 km/h dei ciclomotori, eppure si tratta di una velocità che in media risulta comunque più alta di quella che si tiene con biciclette muscolari (escluse ovviamente le bici da corsa) e questo - in caso di incidente - può portare a danni superiori. I classici caschi per bicicletta potrebbero non bastare più per colpi presi mentre si "corre" a 25 km/h e qui entra in scena la nuova idea di Abus.

Il nuovo Pedelec 2.0 ACE si fa notare per avere una calotta di dimensioni maggiori rispetto ad altri caschi classici, copre insomma un'area della testa superiore. Ha poi integrata una visiera di plastica per proteggere gli occhi da vento, insetti e detriti vari che potrebbero saltare dal manto stradale. La calotta esterna è realizzata in materiale termoplastico, mentre l'interno più morbido è in EPS, un materiale che notoriamente assorbe e dissipa in modo efficiente gli urti. Nonostante queste caratteristiche, il casco risulta leggero, aerodinamico e traspirante, con diverse prese d'aria, del resto anche sulle e-bike bisogna pedalare e sudare.

Sempre per massimizzare la sicurezza, il casco offre una luce LED sul posteriore - anche se non si attiva in fase di frenata, serve solo per segnalazione. Chiudiamo infine con un sistema di chiusura Fidlock magnetico che permette di indossare e sganciare il casco con una sola mano. Caratteristiche eccellenti che ovviamente fanno lievitare il prezzo del casco: su Amazon Italia è proposto a 234,95 euro, la sicurezza però - lo sappiamo - non ha prezzo.