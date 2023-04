Ad Abu Dhabi velocità obbligatoria di 120 km/h in autostrada: 'Andate più veloce!'

Ha fatto il giro del mondo la notizia che ci giunge da Abu Dhabi e che riguarda l'introduzione dei limiti di velocità obbligatori. L'amministrazione cittadina ha infatti invitato i cittadini ad andare più veloce su determinate strade a scorrimento veloce.

Nell'emirato succedono spesso e volentieri cose decisamente particolari per quanto riguarda i motori. Di recente, ad esempio, vi avevamo raccontato della Jeep Gladiator trasformata di Abu Dhabi, e sempre ad Abu Dhabi è stata avvistata la mitica Lykan Hypersport sopravvissuta alle riprese di Fast & Furious 7.

L'ultima notizia riguarda una norma del codice stradale che va a colpire quegli automobilisti che vanno troppo piano in autostrada. Si è così pensato di introdurre un limite di velocità minimo obbligatorio da tenere sulle corsie di sinistra delle autostrade, pena il rischio di vedersi comminata una multa salata.

Del resto guidare lentamente, se da una parte è sempre consigliato, dall'altra potrebbe causare dei problemi se la differenza con la velocità degli altri veicoli risulta essere troppo elevata. E così che sulle autostrade di Abu Dhabi diverrà obbligatorio a breve circolare ad almeno 120 km/h su un tratto di oltre 60 chilometri, quello che collega i due emirati di Abu Dhabi e Dubai.

In ogni caso non si deve pensare che si potrà circolare a folle velocità, visto che esiste anche un limite massimo consentito che è di 140 km/h. Secondo le autorità locali, a cominciare dalla polizia stradale di Abu Dhabi, tale obbligo dovrebbe ridurre gli incidenti e renderà le strade più sicure in quanto le auto più veloci verrebbero “divise” da quelle più lente.

Del resto le supercar negli Emirati Arabi di certo non mancano, e non è raro vedere circolare delle sportive da mille e una notte. Chiunque non rispetterà la velocità rischierà una multa fino a 100 euro: l'obbligo diverrà effettivo a partire dal primo maggio 2023.