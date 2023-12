Abu Dhabi Autonomous Racing, arriva il primo campionato senza piloti: è questo il futuro?

Un campionato automobilistico senza piloti, non sarà un po' troppo per noi "vecchietti" delle corse? Ad Abu Dhabi verrà inaugurato il primo circuito di questa nuova categoria, chiamata: Dallara Super Formula SF23. Il tracciato si chiama Yes Marina.

Saranno gli algoritmi a determinare la bravura o meno di un team durante la corsa. Un'elegante sfogo di capacità informatiche testa a testa per un primo posto. Sarà questo il futuro delle corse su pista? Le auto partecipanti non sono certo dei giocattoli: queste possono raggiungere i 300 km/h, di fatto posizionandosi come uno scalino sotto la massima competizione di Formula 1.

La gara inaugurale si terrà il 28 aprile 2024 con un montepremi stanziato di ben 2.25 milioni di dollari al team vincitore. Attualmente, l'interesse maggiore dell'organizzazione è riuscire ad attrarre investimenti rendendosi il più possibile appetibile agli occhi dei grandi brand. Quello a cui assisteremo ad aprile sarà un nuovo concetto di corsa, il quale probabilmente traccerà la strada di altri eventi simili in tutto il mondo (attenzione a ricaricare la vostra auto elettrica quando siete a lavoro, potreste essere licenziati).

Tornando alla Formula 1, vi abbiamo parlato di un grande cambiamento che avverrà già a partire dal 2026: il Gran Premio di Spagna non vedrà più il circuito di Barcellona, che verrà sostituito da una pista cittadina nella città di Madrid. Chissà se i catalani (molto orgogliosi) riusciranno a digerire tutto questo.