ABT ha portato alla luce una Audi A5 più potente e personalizzata

ABT è una famosa casa di tuning tedesca, la quale mette spesso in atto modifiche davvero eccellenti riguardo Audi già ottime, sia aumentandone le prestazioni sia ritoccandone il look esterno e interno.

Questa volta la compagnia ha deciso di mettere le mani sulla nuova A5, rendendola ancora più potente e sportiva attraverso le solite soluzioni proprietarie. La vettura nel 2020 è già stata aggiornata dalla casa madre, la quale ha provveduto a migliorare i motori 45 TDI, 40 TDI e 45 TFSI.

E' proprio su questi propulsori che ABT ha deciso di battere, riuscendo a passare dai 231 cavalli e 500 Nm della variante più capace, agli attuali 268 cavalli di potenza e 540 Nm di coppia. Inoltre non è stato affatto tralasciato il look generale, e infatti troviamo l'implementazione di un nuovo spoiler posteriore il fibra di carbonio, l'utilizzo di una vernice lucida color argento e l'impiego di cerchi della gamma ABT Sportsline in tonalità scura da 19 o 20 pollici in base ai gusti della clientela.

Riguardo le altre modifiche possiamo citare nuovi materiali hi-tech per l'irrigidimento e l'alleggerimento della carrozzeria, adesso più leggera e robusta, l'abbassamento dell'assetto della vettura di 15-40 mm grazie a nuove sospensioni regolabili e tanto altro.

Passando agli interni invece notiamo l'introduzione di possibili personalizzazioni alla copertura del tasto d'accensione, al coperchio del pomello del cambio e alle luci d'ingresso, che di serie proiettano sull'asfalto il logo ABT Sportsline quando viene aperta la portiera.

In chiusura ci teniamo a condividere con voi altri due lavori di ABT assolutamente degni di nota. Il primo è quello svolto sulla Audi RS6-R Avant, che adesso incarna la station wagon più cattiva di tutte, mentre il secondi concerne l'Audi SQ7 che adesso si vanta di avere ben 503 cavalli di potenza.