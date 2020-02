Abitate alle Isole Vergini? Meglio non sostituire le batterie della vostra Nissan Leaf

In genere i proprietari di auto elettriche si lamentano dei costi necessari alla sostituzione del pacco batterie, e a ragione. Ma quanto accaduto gestore di una concessionaria Nissan, un certo Adrien E. Austin, è a dir poco assurdo.

L'uomo è un residente delle Isole Vergini americane, e si è preoccupato non poco quando ha notato i 35.636,36 dollari richiesti per la cambiare il pacco batterie della Nissan LEAF. Siamo probabilmente di fronte a un record assoluto, e questo è il suo commento:"Sono il proprietario di un'attività presso St. Thomas, nelle Isole Vergini. Nato e cresciuto qui. Sono un imprenditore, economista locale e leader di una comunità. Ho dato la nascita all'educazione verso le EV alle Isole Vergini. Ho avviato l'unica concessionaria di EV per fornire supporto ai membri della mia comunità che avevano bisogno di investire nella nuova tecnologia."

"Nel 2017 siamo stati colpiti dai più forti uragani (Irma e Maria) della storia, stiamo ancora cercando di riprenderci. La corrente è mancata per mesi. Trasportare l'energia nelle aree bisognose tramite l'uso delle EV è stata un'idea intelligente per me e il mio staff, e attuata tramite l'utilizzo di inverter a 12V per tenere fresco il cibo e per garantire provviste ai bambini e ai bisognosi. Un terzo della popolazione locale è in stato di povertà, quindi gli sforzi sono palesi, soprattutto dopo i recenti disastri naturali."

A seguire ha poi spiegato il perfetto adattamento delle auto elettriche ai ristretti territori insulari, dato che in questi casi l'ansia da autonomia è pari a zero. Inoltre EV permettono di risparmiare parecchi soldi, soprattutto se vengono usati pannelli solari. Tesla non ha mai risposto a queste loro necessità poiché non sembra credere a partner di piccole dimensioni, mentre con Nissan c'è un rapporto particolare:"Nonostante io sia un concessionario Nissan, la casa non ci ha mai reso disponibile un'auto nuova." Per questo motivo è stato necessario l'intervento di fornitori secondari.

Quando però Austin è andato a controllare i costi necessari alla sostituzione di un pacco batterie per la LEAF è rimasto sconvolto:"ai miei clienti sono stati richiesti 35.000 dollari! E' più di quanto necessario per una LEAF nuova. E tutto questo per l'inserimento di un pacco di seconda generazione! Avrei potuto metterci dentro 3 motori Viper per molto meno! Sono stanco di non poter fare nulla al riguardo, e al momento siamo assolutamente incapaci di aiutare i nostri clienti."

A quanto pare Nissan non crede nel mercato delle Isole Vergini. Al momento la casa giapponese è tra l'altro impegnata in serie dispute legali con l'ex CEO della compagnia Ghosn, mentre si appresta a lanciare la nuova Nissan LEAF Nisco RC con 300 cavalli di potenza elettrica.