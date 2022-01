Ecco l'abitacolo del pulmino elettrico Volkswagen: l'ID. Buzz senza più veli

Ispirato allo storico Transporter T1 che ha compiuto 70 anni, il nuovo Volkswagen ID. Buzz rappresenta una novità di non poco conto nel mercato attuale: parliamo di un pulmino totalmente elettrico che potrebbe far gola a molti. In queste settimane il produttore tedesco ha messo in circolo qualche unità ed ecco come appare dentro il veicolo.

Lo scorso 26 gennaio lo youtuber Bjørn Nyland si è ritrovato a sorpresa a caricare la sua Tesla accanto a un ID. Buzz, episodio che lo ha galvanizzato non poco e grazie al quale è riuscito a diffondere un curioso video. Il veicolo incontrato da Nyland era per certi versi ancora sotto le vesti camouflage, persino la plancia era coperta, oggi invece abbiamo la possibilità di vedere l'ID. Buzz all'interno senza particolari veli. Grazie a un evento tenutosi a Barcellona, in Spagna, possiamo notare come la plancia sia molto simile all'intera famiglia ID., il modello fotografato inoltre presenta una comoda seconda fila di sedili e un bagagliaio alquanto ampio.

I colleghi americani di InsideEVs hanno però fatto notare come il grande assente dell'operazione sia quel magnifico sistema "scalabile" visto nei prototipi degli scorsi anni, che permetteva di adattare gli elementi interni in diversi modi, così da rendere il van estremamente versatile. È molto probabile che questo meccanismo sia assente nel van fotografato poiché si tratta di una versione dal passo ridotto, creata con molta probabilità per il mercato europeo.

A listino dovrebbe esserci anche una variante a passo lungo con il famoso sistema scalabile, che Volkswagen vorrà vendere soprattutto negli Stati Uniti. Sempre negli USA Volkswagen ha confermato l'arrivo dell'ID. California, un piccolo camper basato proprio sull'ID. Buzz. Per saperne di più dovremo aspettare il prossimo 9 marzo, data in cui Volkswagen presenterà ufficialmente al mondo il suo van elettrico.