L'abitacolo del futuro secondo DS Automobiles in mostra a Parigi

Che design avranno le automobili del futuro, sia esternamente che internamente? Rispondere con precisione è ovviamente impossibile, possiamo però analizzare i trend e interpretare le novità: stando a DS Automobiles, gli abitacoli saranno minimali e pieni di schermi funzionali.

DS DESIGN STUDIO ha appena presentato il suo manifesto M.I. 21 per illustrare la sua visione per interni del futuro. Alla base del progetto abbiamo sicuramente forme originali, nuovi concetti di design, evoluzioni tecniche, un'ergonomia ridisegnata e una rinnovata HMI (Human-Machine Interface) oltre a esplorazioni in CMF, ovvero colori, materiali e suoni. Un qualcosa che non vedremo fra 50 o 100 anni: DS Automobiles vuole realizzare il tutto entro la fine di questo decennio grazie al lavoro congiunto dei suoi team di progettazione.

DS condivide così per la prima volta la sua visione del futuro con il pubblico, sfruttando la mostra Révélations, la biennale internazionale per l'artigianato e il design aperta a Parigi il 7 giugno 2023 al Grand Palais Ephémère e pronta ad andare avanti fino all'11 giugno.

Cinque i "reparti" chiave del progetto: gli interni del futuro di DS dovranno essere luminosi, poiché la luce contribuisce ad accrescere il benessere nell'abitacolo, il suono permette poi di "perdersi" e aumentare il comfort. Bisogna poi dare risalto allo spazio e ottimizzare l'abitabilità, migliorare l'utilizzo degli schermi e trovare un nuovo equilibrio tra informazioni mostrate e appeal sensoriale. Infine c'è la dimensione artistica: la plancia di una vettura può diventare arte e passare a un livello superiore.

Non vediamo l'ora che tutti questi concetti vengano applicati su una vettura di serie, nel frattempo sempre in casa Stellantis Peugeot ha mostrato la futuristica plancia della nuova 3008.