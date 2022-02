L'abitacolo del futuro è un salotto in materiali rigenerati: Hyundai Transys a Lineapelle

Quando si parla di futuro dell'automobile si pensa solitamente all'elettrico e ci si dimentica di una tecnologia che cambierà ancor di più le nostre vite: la Guida Autonoma. Lo sa bene Hyundai Transys, che all'evento Lineapelle di Milano ha presentato un interessante concept.

Parliamo di un concept di seduta per la mobilità futura, realizzato in pelle sostenibile e materiali innovativi. Quando le vetture saranno in grado di guidarsi da sole, non avremo più bisogno di guardare costantemente la strada. Ecco dunque che l'abitacolo dell'auto diventa di fatto un salotto, con sedute comode e rilassanti, tavolini di design e controlli multimediali. Abbiamo visto il concept dal vivo a Lineapelle 2022, la più grande fiera internazionale sulla pelle, a Milano dal 22 al 24 febbraio.

Il concept di design utilizzato per il progetto si chiama "Da Seul a Milano", con le due città connesse idealmente da colori e motivi. Il "Grigio Seul" richiama il paesaggio metropolitano della capitale coreana, mentre il "Marrone Milano" fa riferimento agli edifici classici e alle leggendarie concerie della città italiana. Se le parti in tessuto vengono utilizzate sul retro dello schienale, con nuove texture e con scarti di pellame ridotti al minimo, i pellami conciati vengono sfruttati per le porzioni del sedile in cui è richiesta più resistenza.

Eventuali scarti di pellame vengono finemente macinati e rigenerati sotto forma di filato, poi combinato con altri filati realizzati da bottiglie in PET riciclato per creare un esclusivo tessuto rigenerato per l'area del pavimento. Proprio grazie a questi materiali innovativi Hyundai Transys ha utilizzato un tessuto in feltro riciclato e la stampa 3D per strutturare il poggiatesta, realizzato con polvere di alluminio rigenerato.

Il concept CMF esposto a Lineapelle 2022 rappresenta dunque un passo importante verso la mobilità pulita che ha in mente Hyundai Motor Group, che vuole raggiungere la neutralità delle emissioni entro il 2045. Dopo Lineapelle sarà esposto anche alla prossima Milano Design Week a giugno 2022. A proposito di Guida Autonoma anche IKEA ha sviluppato dei concept di auto del futuro.