Così l'abitacolo della nuova BMW Serie 5 si trasforma in una console per videogame

Sono ufficiali le nuove BMW Serie 5 e i5, l'ultima berlina presentata dal prestigioso marchio bavarese, pronta a fare il suo ingresso nel mercato dell'elettrico e non solo. Numerosi gli elementi che ci hanno colpito della vettura tedesca, fra cui gli interni dotati di fatto di una vera e propria console da gaming.

Dopo le portiere che riconoscono gli ostacoli della nuova BMW i7, ecco la stazione di gioco nell'abitacolo delle Serie 5 e i5, grazie all'importante display per l'infotainment presente nella zona del guidatore e del passeggero.

Il Gruppo BMW ha stretto una collaborazione con la piattaforma di gioco AirConsole che permette di videogiocare quando il veicolo è fermo. Si pensi ad esempio ad una sosta presso una colonnina di ricarica in attesa che la batteria si “riempia”, ma anche una fermata un po' troppo prolungata sotto casa della fidanzata.

Ebbene, gli amanti dei videogiochi potranno ammazzare il tempo divertendosi a qualche videogioco, tra l'altro soluzione già disponibile anche sulle Serie 7, iX e i4, e in estate anche sui modelli X5, X6, X7, XM, X5 M e X6 M.

Per poter videogiocare gli occupanti della nuova BMW Serie 5 dovranno semplicemente essere dotati di uno smartphone che fungerà in questo caso da controller, oltre che ovviamente dello schermo BMW Curved Display.

A quel punto si dovrà semplicemente lanciare l'applicazione dedicata, AirConsole, dopo di che si connetterà il proprio telefono all'auto attraverso la scansione di un codice QR, e il gioco (parola in questo caso azzeccatissima), sarà fatto.

Al divertimento potranno partecipare più videogiocatori, anche chi è seduto nelle file posteriori, ma ovviamente anche in solitaria. Ma a quali videogame si potrà giocare? Si tratta di giochi casual e arcade, per un totale di una quindicina di titoli fra cui "Go Kart Go", "Golazo", "Music Guess" e "Overcooked", ma BMW ha fatto sapere che il portafoglio sarà continuamente aggiornato per offrire nuove esperienze di gioco ai possessori delle berlina bavarese.

Ovviamente chi comprerà la nuova Serie 5 non lo farà per videogiocare, ma il sistema AirConsole rappresenta senza dubbio un “quid” in più per tutti gli amanti del gaming.