Abitacoli delle auto sempre più silenziosi: ecco perchè sono un serio problema

L'avanzare della tecnologia applicata alle auto sta creando un problema di non poco conto: le vetture sono sempre più insonorizzate e ciò rischia di non far sentire al conducente le sirene dei veicoli d'emergenza in arrivo.

Negli Stati Uniti sono molti i filmati che documentano come spesso e volentieri gli automobilisti non si accorgano di pompieri o ambulanze, se non quando sono loro molto vicini, e ciò deriva principalmente dall'insonorizzazione interna delle auto.

Le case automobilistiche stanno sviluppando da anni tutta una serie di tecnologie per ridurre al minimo il rumore all'interno, e oggi come oggi gli abitacoli sono silenziosi come non mai. Ci sono ad esempio alcuni modelli di Honda e Acura che godono della cancellazione attiva del rumore, e qualcosa di simile sta facendo BMW.

A confermare il problema è un video realizzato dalla NBC, noto network americano in cui si notano diversi casi di automobilisti “sordi”. I mezzi di soccorso a stelle e strisce stanno cercando di sopperire questo problema aumentando ulteriormente il suono delle sirene o utilizzando dei “rumbler”, che emettono degli impulsi vibranti che aggiungono ulteriore urgenza alla sirena: ma a volte nemmeno questi espedienti sembrano contrastare l'alta tecnologia negli abitacoli delle vetture.

Si tratta di un problema non di poco conto visto che a volte, anche un minuto di ritardo può significare la morte per un paziente che attende i vigili del fuoco o l'ambulanza. E' quindi fondamentale, ma non sarebbe nemmeno da scrivere, che i conducenti rimangano attivi e vigili, e se non dovessero sentire i rumori esterni, che almeno controllino gli specchietti per vedere eventuali veicoli d'emergenza in arrivo.

Un prossimo step potrebbe essere un avviso sullo schermo dell'infotainment delle auto, che segnali appunto la presenza di un mezzo con le sirene spiegate in arrivo sul tratto di strada su cui sta viaggiando l'automobilista in questione. Ma fino a che ciò non avverrà bisognerà prestare la massima attenzione.

