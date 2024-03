L'abbraccio fra Oliver Bearman e Hamilton fra le cose più belle del Gp d'Arabia: il video

I riflettori durante il Gp d'Arabia Saudita erano tutti puntati su di lui, e lui non ha deluso le attese. Stiamo parlando di Oliver Bearman, il più giovane debuttante di sempre in Ferrari, capace di accomodarsi nella monoposto di Maranello a meno di 19 anni.

Complice lo stop di Carlos Sainz, operato all'appendice, la Rossa è stata costretta a correre ai ripari, chiamando a rapporto il gioiello inglese, e lui ha risposto presente. Alla prima gara in assoluto in Formula 1 ha chiuso al settimo posto, riuscendo a tenere dietro Lando Norris e Lewis Hamilton: non male.

E proprio quest'ultimo, al termine della corsa, si è voluto congratulare con Bearman, per una delle scene più belle del Gp d'Arabia: il 7 volte campione del mondo ha atteso che il connazionale scendesse dalla F1-75 per poi andarlo ad abbracciare e fargli i complimenti, quasi una sorta di abbraccio fra due compagni di squadra, tenendo conto che la star di Stevenage l'anno prossimo correrà per la scuderia di Maranello.

Alla fine i tifosi hanno votato il talento Ferrari come il "driver of the day", riconoscimento decisamente meritato vista la gara. "Nel complesso sono contento – ha dichiarato lo stesso pilota a fine Gp - è la prima volta che faccio una gara così lunga in mezzo ad altre macchine, gestendo l'energia, i sorpassi e gli pneumatici. Non ho commesso errori e questo era il mio obiettivo”. Quindi ha concluso: “Ho faticato molto in gara ma me ne sono reso conto solo dopo, una volta sceso dalla macchina. Questo non era esattamente il posto migliore per debuttare ma penso di aver fatto un buon lavoro".

Bearman ha ricevuto anche i complimenti di Leclerc, (“Ha fatto un lavoro incredibile fin dal terzo turno di prove libere”), così come dal presidente di Ferrari, John Elkann, ieri a Jeddah per assistere dal vivo alla gara: "Oggi è una giornata molto importante per Oliver: vedere la gara con suo padre è stato davvero bello e di come sia stato eletto come pilota del giorno. Non è facile essere così compatti e uniti. Lo spirito che c’è in Ferrari è forte e unico", ha detto il patron della Rossa. Qui potete vedere il video dell'abbraccio di Hamilton a Bearman.