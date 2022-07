Abbonamento Lynk & Co 01 da oggi più caro: brutte notizie per vecchi e nuovi clienti

Se siete utenti Lynk & Co, o state pensando di esserlo a breve, abbiamo una brutta notizia: il brand del Gruppo Geely assieme a Volvo e Polestar ha alzato del 10% i prezzi degli abbonamenti europei per avere la 01 Plug-in Hybrid.

Se precedentemente la quota di abbonamento mensile era di 500 euro, dal mese di luglio 2022 bisognerà pagare 550 euro al mese per poter usufruire della Lynk & Co 01 in maniera illimitata. Questo almeno per i nuovi clienti, quelli esistenti avranno il rincaro da settembre. Per saperne di più sulla vettura cinese Plug-in Hybrid, abbiamo guidato la Lynk & Co 01 al debutto in Italia e intervistato il CEO Alain Visser per parlare del futuro dell'automobile.

Futuro che per Lynk & Co si chiama per l'appunto "abbonamento in condivisione". L'abbonamento di 550 euro infatti permette di avere una Lynk & Co 01 personale con chilometri limitati all'interno del mese, con le nuove funzionalità di sharing però saremo capaci di condividere la vettura con altri clienti del club Lynk & Co, la cui quota di noleggio finirà direttamente nelle nostre tasche. L'app di Lynk & Co farà solo da intermediaria, saremo noi clienti a ricevere i soldi dei vari noleggi.

In questo modo sarà possibile abbassare la quota di 550 euro al mese, mettendo a disposizione la vettura nei giorni in cui effettivamente non ci serve. Questa è la modalità preferita da Lynk & Co, la 01 però si può anche acquistare come auto personale a 42.500 euro (sempre con funzioni di connettività e possibilità di condivisione).