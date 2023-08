Abbassare i prezzi funziona: le vendite della Lucid Air cominciano a salire

I notevoli sconti annunciati da Lucid per il veicolo elettrico Air stanno avendo un impatto positivo (qui puoi vedere il video delle prime consegne di Lucid Air). Secondo il CEO Peter Rawlinson, i tagli dei prezzi hanno aumentato le vendite e l'interesse per il prodotto.

Questa decisione di ridurre i prezzi è stata guidata dalle sfide nel settore delle batterie; Rawlinson ha confermato che ora i prezzi sono tornati ai livelli originali, ben accolti dai clienti e dal mercato. La riduzione dei prezzi è stata applicata ad agosto, con sconti fino a 11.000 euro sugli allestimenti Touring e Grand Touring, e 10.000 euro sull'allestimento Pure.

Nonostante gli sconti, il Lucid Air rimane un veicolo elettrico costoso, con un prezzo iniziale di 77.000 euro per l'allestimento Pure AWD, esclusa la possibilità di ricevere il credito d'imposta federale per i veicoli elettrici. Tuttavia, il modello Pure RWD più accessibile è in arrivo al prezzo stimato di 73.000 euro. Gli allestimenti Touring e Grand Touring ora partono rispettivamente da 89.000 e 117.000 euro, mentre il modello di punta Air Sapphire da 1,234 cavalli sarà lanciato a 230.000 euro entro fine anno

Il marchio Lucid, oltre a produrre l'auto elettrica con più autonomia la mondo, sta anche preparando il lancio del SUV Gravity a tre file, con la rivelazione prevista a novembre. La società ha circa 30 prototipi di prova in fase di test per il nuovo veicolo.