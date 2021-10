ABB lancia la colonnina di ricarica più veloce al mondo: 100 km in 3 minuti

Non sono pochi gli automobilisti che non compreranno un'auto elettrica finché questa non si ricaricherà in un battito di ciglia - in senso figurato chiaramente, si punta a tempi paragonabili a un pieno di benzina. Ebbene ABB ha appena presentato la colonnina più rapida del mondo.

Si chiama Terra 360 ed è stata definita da ABB "world’s fastest electric car charger", ovvero il caricatore per auto elettrica più veloce al mondo. Sarà disponibile in alcune zone d'Europa già a partire dalla fine del 2021, mentre altri mercati dovranno attendere il 2022. Ma a quanta potenza ricarica questa nuova, avanzata colonnina? Il nome dovrebbe già farvi capire qualcosa: si parla di 360 kW di picco. Non sappiamo in realtà se sia davvero il caricatore più veloce del mondo ma di sicuro è uno dei più potenti in assoluto, almeno guardando al panorama attuale. In termini pratici, si potrebbero recuperare fino a 100 km in 3 minuti.

Fiore all'occhiello del Terra 360 è la possibilità di distribuire in modo intelligente l'energia fino a quattro auto in contemporanea (ogni colonnina ha infatti due cavi per lato). Secondo ABB si tratta di un caricatore abbastanza compatto per essere installato con successo presso distributori di carburante, stazioni di ricarica cittadine, parcheggi di centri commerciali e così via.

Altre feature chiave del Terra 360 sono: un innovativo sistema a strisce LED per guidare l'utente durante la ricarica, un display che mostra la capacità della batteria e il tempo rimanente alla carica completa, un sistema intelligente di distribuzione dei cavi, uno schermo opzionale da 27" sul quale mostrare eventuale pubblicità e la possibilità di personalizzare la colonnina con un logo custom e colori a scelta, perfetto dunque per ristoranti, centri commerciali ecc.

Ora il mercato non deve fare altro che vendere molte più EV con carica a 350 kW, visto che a oggi si contano davvero sulle dita di una mano - come ad esempio la Porsche Taycan che potrà toccare i 350 kW con un aggiornamento. Invece la nuova Hyundai Ioniq 5 può già raggiungere i 350 kW.