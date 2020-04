ABB Formula E Race at Home Challenge, domani la prima tappa

Domani 25 aprile parte l'ABB Formula E Race at Home Challenge, le simulazioni di Formula E con i piloti ufficiali che si sfidano direttamente da casa. Partecipa anche Maximilian Guenther, pilota della BMW i Andretti Motorsport. La sfida sarà trasmessa in diretta da Sportmediaset.it e vedrà l'ospitata speciale di Rita Ora, ambasciatrice UNICEF.

Otto gare sui circuiti virtuali, riproduzioni minuziose dei tracciati più iconici. Si parte alle 16.30 in punto, il primo circuito è quello di Hong Kong.

Alla Driver Challenge parteciperanno tutti i team ufficiali di Formula E con 23 dei 24 piloti che compongono il roster ufficiale. La piattaforma di SimRacing usata per il campionato ABB FIA di Formula E e rFactor2.

Quella di domani, dopo le prime gare test di pre-campionato, è la prima gara dove verranno assegnati i punti con le regole del campionato.



Non solo i piloti di Formula E, ma anche 18 gamer che andranno a comporre la Challenge Grid. Sono i piloti che hanno superato le qualifiche online.



Il favorito della gara di domani, spiega ABB nel suo comunicato, è il pilota del team BMW i Andretti Maximilian Guenther, che nei test di pre-campionato ha ottenuto i tempi migliori avendo la meglio sugli altri colleghi.

"Spero che sia divertente per i fan godersi di nuovo lo sport in diretta", ha detto Guenther. "Inoltre, questo campionato è dedicato a una giusta causa e sta a noi fare una buona gara. Questa iniziativa rappresenta un modo per non fermare il nostro spirito competitivo, soprattutto in un momento in cui tutto è estremamente incerto. Infine, la ABB Race at Home Challenge ci permette di tenerci in allenamento a un livello altissimo”.



Il coronavirus ha creato l'era d'oro del SimRacing, e piattaforme come iRacing hanno di che festeggiare. Non solo Formula E: una panoramica dei campionati virtuali in corso.