ABB porta lo standard di ricarica Tesla sulle sue colonnine e wallbox

Nonostante qualcuno sia ancora scettico, Tesla sta silenziosamente realizzando una rivoluzione che lascerà sicuramente il segno: riguarda il suo standard di ricarica NACS che ora approderà anche presso le colonnine ABB.

Negli Stati Uniti è iniziato un processo di cambiamento che negli anni a venire andrà a cambiare nel profondo il settore elettrico: il suo connettore NACS è stato un'esclusiva per diversi anni, mentre il resto del mercato (soprattutto nel vecchio continente) si è spostato sul CCS Combo 2. Lo standard di Tesla ha però diversi vantaggi, è più compatto e può supportare potenze di ricarica superiori, un dettaglio che soprattutto per il futuro è molto importante. In Nord America (USA+Canada) Tesla sta pian piano convincendo diversi colossi, Ford e GM hanno già detto di si (Ford adotterà lo standard NACS di Tesla), Stellantis ci sta pensando, ora però arriva un'altra notizia chiave: non solo automobili, anche ABB - che produce colonnine di ricarica - offrirà lo standard Tesla.

Di recente la società ha presentato la sua nuova wallbox AC Terra 40/80A da 9,6/19,2 kW e la colonnina DC Terra 360 fino a 360 kW, ora però a tutto questo si aggiunge la volontà di aggiungere il connettore Tesla NACS ai suoi prodotti DC e AC (con connettore di Tipo 2 SAE J1772). Abbiamo scritto "aggiunge" perché ABB non ha intenzione di switchare del tutto ma semplicemente di offrire il NACS come extra rispetto agli altri connettori standard, che sul DC sono CCS1, CCS2, MCS, CHAdeMO, GB/T (in tutto il mondo si intende) e in AC Tipo 1, Tipo 2 e GB/T. Ciò che bisogna capire adesso è se ABB offrirà un kit retrofit per prodotti già esistenti che non hanno il NACS, anche se per il momento la notizia ariguarda solo il Nord America e non il vecchio continente.