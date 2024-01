Abarth e Stellantis Motorsport al lavoro 'sull'auto più potente di sempre': sarà una 600?

Abarth e Stellantis Motorsport hanno ufficializzato un nuovo progetto destinato a ridefinire gli standard nel settore delle auto elettriche. L'obiettivo dichiarato è quello di dare vita all'Abarth più potente di sempre, con una potenza complessiva di ben 240 CV.

La decisione arriva proprio in concomitanza alla decisione di Stellatis di rimuovere Renagade e 500X dalla produzione dello stabilimento di Melfi, che sta generando non poche polemiche. Il veicolo risultante sarà un omaggio alla ricca storia di Abarth nel mondo delle competizioni, si tradurrà in una condivisione a tutto tondo delle tecnologie di Stellantis. Per tale occasione sarà sviluppata la piattaforma Perfo-eCMP, risultato del know-how ingegneristico nel mondo delle corse.

Il veicolo (ancora sconosciuto) avrà un motore ad alte prestazioni, sospensioni mirate per garantire maneggevolezza e stabilità, e un differenziale limitato autobloccante adattato alle specifiche di un propulsore elettrico (anch'esso sconosciuto). Nel comunicato ufficiale si fa sapere che Abarth e Stellantis hanno curato ogni dettaglio per creare un veicolo che offra divertimento allo stato puro, prestazioni e sicurezza, rimanendo fedeli alle radici del marchio Abarth.

Nel frattempo Stellantis ha creato un cockpit virtuale assieme a BlackBerry. Che sia un indizio di cosa potremo trovare all'interno di questa nuova Abarth? Di certo quando si parla di software è sempre bene restare con i piedi per terra. Non si sa mai...