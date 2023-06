Abarth Grande Punto 'il ritorno': un mostruoso esemplare da 420 CV. Video

La Fiat Punto taglia quest'anno il traguardo dei 30 anni, tre decadi di grande successo visto che l'utilitaria torinese è stata una delle vetture più amate dagli italiani. Sia chiaro, molti l'hanno comprata per un prezzo accessibile, ma la cara vecchia Punto non ha quasi mai deluso i suoi proprietari.

Il caso lampante è quello dell'amico olandese Joost, che con la Fiat Punto ci ha fatto 344mila km senza registrare particolari problematiche. Tante le versioni che hanno accompagnato l'auto italiana, fra cui la più sportiva, l'Abarth Grande Punto, in commercio fra il 2007 e il 2010.

La versione dello scorpione presentava 155 cavalli con un motore 1.4 turbo jet benzina, ma Matteo Torrisi, noto meccanico e youtuber di “Matteo Torrisi Officina del Pilota”, ha deciso di portare allo stremo il propulsore della Punto fino a fargli erogare ben 420 cavalli.

Si tratta di fatto della Grande Punto più veloce di sempre, molto probabilmente, e il risultato sta facendo venire l'acquolina in bocca ai numerosi appassionati dell'auto torinese. A livello estetico Matteo Torrisi è intervenuto sull'assetto, rendendolo ancora più ribassato e rigido, ma è sotto il cofano dove si sono registrate le modifiche principali, visto che è stato messo mano al motore originale, che permetteva alla Punto di toccare i 208 km/h, quasi triplicando la potenza e toccando numeri impressionanti.

La velocità di punta massima non è nota, ma non ci stupiremmo se la Punto dovesse riuscire a raggiungere agilmente i 300 km/h. Una Grande Punto che quindi non ha paura a sfidare supercar ben più blasonate e ben più costose soprattutto, frutto di un lavoro minuzioso di tuning.

Modifiche anche all'interno dell'auto, con l'abitacolo che è stato modificato con dei piccoli accorgimenti come ad esempio il volante sportivo, i sedili in stile racing, una lunga leva del cambio da rally, con tanto di manopola rossa, facendo provare a chi guida delle sensazioni davvero incredibili. Impressionante anche il rumore sprigionato dalla belva: per godervelo vi lasciamo al video che trovate qui sopra.