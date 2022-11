La 500 Abarth diventa elettrica: 155 CV e sound di scarico sintetico

Abarth ha già annunciato le poche novità per le 595 e 695 2023, a cui si affiancherà la 500e, ovvero la piccola elettrica di casa Fiat che però viene rivisitata dal brand sportivo per offrire più aggressività nel look e maggiore potenza, oltre a nuove colorazioni particolarmente sgargianti.

Rispetto alla Fiat 500 elettrica, la potenza della versione Abarth sale a 155 CV con una coppia di 235 Nm, numeri che le permettono uno scatto da 0 a 100 km/h in 7 secondi, ovvero due secondi più rapida rispetto alla controparte Fiat, e secondo la casa dello scorpione, la 500e risulta anche più veloce di 595 e 695 sul circuito Misto Alfa Romeo di Balocco.

L’Abarth 500e prende energia da un pacco batterie da 42 kWh che può essere caricato con una potenza massima di 85 kW, il che si traduce in una velocità di ricarica fino all’80% in 35 minuti, mentre cinque minuti di ricarica forniscono circa 40 km di percorrenza in più. Inoltre ci saranno tre modalità di guida differenti, ovvero Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track, con la prima che limita la potenza per prediligere l’efficienza e la piacevolezza di guida, la seconda che aumenta la frenata rigenerativa, e l’ultima dedicata alla prestazione pura.

L’auto verrà lanciata con un’edizione speciale chiamata “Scorpionissima”, che verrà prodotta in sole 1949 unità, un numero che corrisponde all’anno di nascita di Abarth, e sarà disponibile sia con corpo vettura hatchback oppure cabrio, in colorazione Verde Acido o Blu Veleno abbinate a grafiche Abarth sulle fiancate.

La 500e Scorpionissima sarà anche ricca in fatto di dotazione, a partire dai cerchi da 18 pollici Diamond-Cut Titanium Gray già mostrati nel teaser della Abarth 500e di pochi giorni fa, a cui si aggiungono vetri oscurati, pedaliera sportiva, sedili sportivi rivestiti in Alcantara, e rivestimenti in pelle su cruscotto e pannelli porta.

E a proposito di interni, l’abitacolo della 500e si affida ad un sistema d’infotainment UConnect da 10,25 pollici che integra Android Auto e Apple CarPlay, oltre a Performance Pages, ovvero una funzionalità che fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni della vettura. Infine c’è anche un impianto audio firmato JBL, a cui si affianca il Sound Generator, ovvero il sistema che riproduce il suono allo scarico delle Abarth 595 e 695, che può essere anche disattivato.