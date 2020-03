E se Abarth mettesse le mani sulla Nuova Fiat 500e elettrica?

La Nuova Fiat 500e elettrica, presentata ufficialmente solo ieri da FCA, è completamente differente dalla 500 standard e dall'elettrica uscita negli Stati Uniti qualche anno fa. Ancor più diversa (e affascinante) sarebbe una nuova Abarth 500e.

Abarth potrebbe trasformare completamente la nuova 500e che, seppur abbia carattere e tecnologia da vendere già così, potrebbe sicuramente diventare un po' più aggressiva. Le prestazioni della 500e First Edition infatti (o meglio detta "La Prima") non fanno strappare i capelli, parliamo di un motore da 87 kW in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 9 secondi. 150 km/h invece la velocità massima.

Insomma, per farla breve, ci vorrebbe tutt'altro per portare un po' di divertimento in pista. Ovviamente ancora di ufficiale non c'è nulla, InsideEVs però è riuscito a mettere le mani su un meraviglioso render che già ci fa sognare. Sarebbe fantastico avere una 500e capace di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 7 secondi, con una potenza magari compresa fra i 180 e i 200 CV - allora sì che ci si divertirebbe.

Certo con queste potenze non si potrebbero più percorrere i 320 km promessi dalla batteria da 42 kWh installata nella 500e standard, ma a qualcosa bisognerà pur rinunciare. E per ora non vogliamo neppure pensare a un ipotetico prezzo, visto che La Prima costa ben 37.900 euro.