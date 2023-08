Abarth lavora a una 600 elettrica dopo il lancio della 500

Nonostante il malumore degli appassionati più incalliti, Abarth sta cambiando lentamente pelle e diventando un marchio 100% elettrico. Abbiamo già visto arrivare sul mercato la 500e Abarth a zero emissioni, presto però anche la 600e sarà punta dallo scorpione.

A lanciare la notizia è stato il magazine Autocar, che parlando con il CEO di Fiat e Abarth Olivier François è riuscito a strappare una mezza confessione. Alla domanda “Sarà mai disponibile una Abarth 600e?”, il CEO non ha detto né si né no, ha solo detto “Sarebbe ragionevole”. Come ormai saprete, lo scorso 4 luglio 2023 Fiat ha presentato al mondo la sua nuova 600e, un B-SUV a zero emissioni che potrebbe trovare il favore di una larga fetta di pubblico. A tanti è venuto subito naturale pensare a una Abarth 600e, che secondo i rumor dovrebbe raggiungere il mercato nel 2025, un’attesa che più o meno equivale al tempo intercorso fra l’uscita della Fiat 500e standard e la Abarth 500e.

Se sulla Abarth 500e c’è stato un piccolo salto prestazionale, con il motore arrivato a 155 CV, sulla Abarth 600e potrebbe verificarsi lo stesso, con l’attuale propulsore da 156 CV portato magari a 180/190 CV. Ora però stiamo entrando nel campo minato delle supposizioni, dunque è meglio fermarsi per tempo. Chiudiamo solo con una informazione: la 600e potrebbe essere dotata, al pari della Abarth 500e, di una modalità Scorpion Track, con la vettura capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,0 secondi. Sul fronte batteria tutto dovrebbe rimanere uguale, con 54 kWh e un’autonomia di massimo 400 km, con un range reale di circa 320 km. Non ci resta che attendere più dettagli ufficiali.