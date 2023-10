Abarth Fastback svelata ufficialmente, ma in Italia non la vedremo mai

L'Abarth Fastback è stato introdotto sul mercato un anno e mezzo dopo l'Abarth Pulse e rappresenta un'espansione della gamma di modelli ad alte prestazioni del marchio in Brasile. Questa versione deriva dalla Fiat Fastback sudamericana ed è posizionata come un'alternativa economica ai SUV coupé di prestigio come la BMW X4.

È dotata di un motore da 183 CV e una configurazione del telaio più sportiva. L'Abarth Fastback è stato introdotto sul mercato un anno e mezzo dopo l'Abarth Pulse e rappresenta un'espansione della gamma di modelli ad alte prestazioni del marchio in Brasile. Questa gamma non include ancora l'Abarth 500e. Pur portando il badge Abarth, sulla griglia anteriore è ancora visibile il logo più piccolo di Fiat, che rappresenta il marchio di base (ecco invece il sound generator della nuova Fiat 500 Abarth EV).

Le modifiche esterne rispetto all'equivalente modello Fiat si concentrano principalmente sul rivestimento in plastica in tinta con la carrozzeria, che comprende paraurti, parafanghi e minigonne laterali. Inoltre, è presente un elemento di rivestimento rosso sopra lo splitter anteriore, uno spoiler posteriore nero, calotte degli specchietti abbinate e doppi tubi di scarico con finitura cromata. Il veicolo è equipaggiato con nuovi cerchi in lega da 18 pollici neri con accenti rossi, anche se possono sembrare di dimensioni contenute.

Passando all'interno dell'abitacolo, si notano cuciture rosse che adornano tutto l'ambiente, un rivestimento in finta fibra di carbonio sul cruscotto e numerosi stemmi Abarth per sottolineare l'identità del marchio. La vettura è dotata di un display di infotainment indipendente da 10,1 pollici, che è di serie e si combina con un quadro strumenti digitale e un pad di ricarica wireless.

Sotto il cofano dell'Abarth Fastback si trova un motore Turbo 270. Questo motore a benzina turbocompresso da 1,3 litri è in grado di erogare 183 CV e una coppia di 270 Nm. La potenza viene inviata esclusivamente all'asse anteriore mediante un cambio automatico a 6 velocità. Grazie a questa configurazione, il SUV coupé è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi.



Se volete approfondire la storia del brand invece, abbiamo anche realizzato un articolo dove ripercorriamo i 70 anni di storia di Abarth.