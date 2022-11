Abarth anticipa la Nuova 500 EV: verrà svelata il 22 novembre

Abarth ha presentato le 595 e 695 per il 2023, ma tra pochi giorni il brand sportivo di Fiat toglierà i veli alla sua versione della 500 EV, che si chiamerà Abarth Nuova 500 EV. Per adesso è stata pubblicata soltanto un’immagine teaser sull’account Instagram del brand, in attesa del reveal ufficiale della 500 EV più pepata.

Non era un segreto che Abarth fosse al lavoro sulla 500 EV, e dopo le immagini spia apparse in rete, ormai mancano pochissimi giorni per sapere tutto sulla piccola hot hatch del marchio. Per il momento abbiamo solo un’immagine che mostra il cerchione dell’auto, che adotta un design sportivo a cinque razze sdoppiate con tinta bicolore grigio scuro con inserti “diamantati”, mentre al centro campeggia il logo dello scorpione che identifica il brand, dello stesso colore della carrozzeria.

I colori a disposizione saranno diversi, ma l’auto del debutto vestirà una tinta verde lime che rimanda anche alla natura elettrica e green della vettura, mentre a livello stilistico l’auto ricalca le forme e le linee della 500 EV, ma dovrebbe avere dei paraurti ridisegnati e dal look più aggressivo.

Il brand ha poi dichiarato che l’auto sarà “Più Abarth di sempre”, il che fa pensare a diverse migliorie in termini di performance generale, dunque ci si aspetta anche una potenza maggiore rispetto ai 118 CV erogati dal motore elettrico anteriore della Fiat 500 EV. Infine, Abarth ha reso noto anche il sound generato dagli speaker della Nuova 500 EV. Appuntamento dunque al 22 novembre 2022, quando caleranno i veli dalla Abarth Nuova 500 elettrica.