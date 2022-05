Abarth 695 Tributo 131 Rally: la nuova auto in edizione limitata in appena 695 unità

Stellantis non manca mai di unire tradizione e nostalgia nelle collezioni in edizione limitata proposte dalle case automobilistiche appartenenti alla holding. Abarth, infatti, ha appena presentato la nuova 695 Tributo 131 Rally, un omaggio all'ultima gara della celebre macchina.

La nuova 695 di Abarth è dunque un tributo alla storia della compagnia, in particolar modo a tutti quei valori di performance e stile che hanno contraddistinto il parco auto dell'azienda su pista. L'Abarth 131 Rally debuttò nel 1976, nel Gruppo 4, conquistando in pochi anni un palmarès di tutto rispetto.

Ad ogni modo, oltre ad una serie di easter egg sinonimo di attenzione ai dettagli, come la silhouette della 131 Rally incisa sulla porteria, sulla plancia e persino sul poggiatesta dei sedili, non manca un motore 1.4 T-jet da 180 CV di potenza in grado di spingere sino ad una velocità massima di 225 km/h e a favorire un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. La casa recupera ovviamente la storica livrea 'Blu Rally' lucida, seppur rivisitata e modernizzata così come gli interni che sono stati fortemente rivisti.

A tal proposito, in calce alla notizia potete dare un'occhiata alla galleria di immagini con tutti i primi piani sulla 695 Tributo 131 Rally di Abarth per avere una visione d'insieme della splendida vettura in edizione limitata di appena 695 unità. E voi, invece, cosa ne pensate di questa collezione omaggio alla storia dell'azienda? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.