La Abarth 695 70° anniversario si fa in realtà virtuale con un'app ufficiale

Continuano gli eventi speciali dedicati al 70esimo anniversario di Abarth, resi ancora più speciali dal fatto che proprio in questi giorni Carlo Abarth (al quale è stata anche dedicata una via) compie 111 anni. Per l'occasione un'app permette di scoprire l'edizione speciale Abarth 695 comodamente da casa.

Non fraintendeteci, non che manchino occasioni per vedere la piccola sportiva in edizione limitata dal vivo. A maggior ragione in questi mesi in cui Abarth ha spinto sull'acceleratore dei festeggiamenti. Gli showroom e le occasioni dove poterlo fare non mancano di certo.

Sta di fatto che Abarth ha presentato una iniziativa che fonde automotive e tecnologia grazie alla realtà aumentata. La nuova app Abarth AR 695 consente di scoprire comodamente dalla propria casa la nuova Abarth 695 70esimo anniversario, quella con il bellissimo look speciale dedicato alla storia del brand.

L'app è già disponibile, e la trovate nei principali store per smartphone: da Google Play all'Apple Store. Come scrive l'Ansa, non si tratterebbe di un configuratore, ma di una vera e propria evoluzione digitale delle brochure classiche. Un po' ci ricorda un altro esperimento di una casa automobilistica: il simulatore di concessionaria Ford del 1989. Ora però i mezzi a disposizione delle aziende sono decisamente più potenti.

Quella offerta da Abarth è una esperienza immersiva che permette di scoprire il veicolo in ogni dettaglio, ad esempio aprendo le portiere, o testando lo Spoiler ad Assetto Variabile e sentendo la sinfonia del motore 1.4 da 180CV della Abarth 695 70esimo anniversario.