I tedeschi amano la Abarth 595: doppio premio da Auto Bild

Al concorso The Best Brands, organizzato dalla testata tedesca Auto Bild, l'Abarth 595 si aggiudica ben due premi. I lettori della nota rivista hanno premiato la 595 per la terza volta consecutiva nella categoria "Miglior Design" e per la quarta in quella di "Smallest Car".

La doppia vittoria conferma la passione dei tedeschi verso il brand dello Scorpione, in piena salute anche nelle vendite in Germania, con un incremento della propria quota di mercato del 45% nel 2020 rispetto al 2019.

La Nuova Gamma 2021 dell'Abarth 595 è declinata nelle versioni Turismo, Competizione (come l'esemplare in copertina) ed Esseesse. Ciascuna con una propria personalità ed un target specifico, con livelli di potenza da 145 a 180 CV e la possibilità di ordinarla in versione berlina o cabrio. La Turismo è perfetta per avere il massimo comfort durante i lunghi viaggi ma anche nell'ambiente urbano, la Competizione è per chi ama le prestazioni pure e una guida briosa, mentre la top di gamma, la Esseesse, è per chi vuole prestazioni assolute dalla 595.

Il concorso The Best Brands, giunto alla sua decima edizione, ha visto la partecipazione di oltre 60.000 lettori. Gli affezionati della rivista cartacea e dell'edizione online hanno dovuto inoltre motivare meticolosamente il proprio voto.

L'Abarth 595 è stata presentata nel 2011 e nel 2016 è stata aggiornata al restyling della 500. La piccola hot hatch è diventata subito un classico, amatissima sia tra i giovani che tra gli appassionati dello Scorpione di lunga data. Numerose le edizioni limitati, sia ufficiali, come l'Abarth 595 con livrea "Monster Energy Yamaha", che di terze parti, come l'Abarth 595 Hercules da 220 CV di Pogea Racing.