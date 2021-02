Abarth 595 Scorpioneoro, il test drive è in realtà virtuale

Nel mezzo di una pandemia acquistare un'automobile è diventato più difficile che mai, spesso le limitazioni alla circolazione rendono impossibile controllare l'usato e provare di persona il nuovo. Le case automobilistiche stanno cercando metodi creativi per consentire ai consumatori in qualche modo di vivere l'esperienza prima dell'acquisto.

Abarth ha tentato l'approccio tecnologico. L'azienda di Stellantis propone per il mercato britannico un'esperienza VR che riguarda l'ultima edizione limitata della 595, la Scorpioneoro. La piccola hot hatch è stata filmata con tecnologie all'avanguardia a Snowdonia, una regione del nord del Galles. L'esperienza in VR ci fa vivere il viaggio di Stef Vilaverde, noto youtuber, da Black Rock Sands fino al Monte Snowdon. Grazie alla visione a 360 gradi i potenziali clienti potranno scorgere ogni dettaglio della nuova serie limitata, costruita in 2.000 esemplari e ispirata all'Autobianchi A112 Abarth Targa Oro. L'immersione completa è garantita dalle cuffie Bose, che rendono giustizia al sound arrabbiato dell'Abarth 595.

Un dettaglio fantastico è come arriva il visore: la classica cassetta Abarth da sempre sinonimo di trasformazione aftermarket. Nonostante la durata limitata, 3 minuti, e l'interazione quasi inesistente siamo sicuri che l'iniziativa sia un passo nella giusta direzione.

Dopo aver provato l'esperienza VR tutto il contenuto viene ritirato da un corriere. Il "test drive virtuale" di Abarth è in fase di lancio questa settimana. Inizialmente il servizio sarà gestito dal concessionario Vospers Abarth di Exeter, nella contea del Devon. In caso di successo l'iniziativa potrebbe essere estesa a tutto il Regno Unito.

Vi salutiamo presentandovi una Abarth 595 ancora più estrema delle versioni di serie: la 595 Hercules di Pogea Racing, una scheggia da 220 CV.