Abarth 595 Hercules: 220 CV di pura mitologia romana da Pogea Racing

Da quasi dieci anni l'Abarth 595 è proposta in tutte le salse, agli allestimenti ufficiali di FCA si aggiungono periodicamente elaborazioni più o meno spinte delle più note aziende di aftermarket. Oggi vi presentiamo la 595 Hercules di Pogea Racing.

Ercole era conosciuto per la sua prodigiosa forza fisica, la forza della 595 Hercules proviene innanzitutto dalle modifiche al consueto quattro cilindri da 1,4 litri. Pogea Racing è riuscita a portarlo a 220 CV di potenza massima e 350 Nm di coppia, cifre interessanti se confrontante con i 180 CV e 250 Nm di una 595 Competizione di serie. La 595 Hercules può raggiungere i 100 km/h da ferma in 6,2 secondi ed ha una velocità massima di 232 km/h. Le modifiche al propulsore consistono nella riprogrammazione della ECU, nello scarico della Monsterexhaust e nel downpipe da 200 celle. Optional l'isolamento termico per l'impianto di scarico, elemento che riduce la temperatura del vano motore.

Gli ammortizzatori sportivi rendono la piccola hot hatch più bassa di 45 millimetri rispetto alla controparte di serie. I cerchi in lega da 18 pollici sono disponibili in vari design, tutti prodotti da Pogea Racing, e calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. Esteticamente si fa riconoscere per il bodykit dotato di passaruota più ampi, minigonne aggressive e grosse prese d'aria laterali. Il cofano anteriore è dotato di enormi sfoghi d'aria, mentre al posteriore troviamo un alettone che sembra uscito dalle versioni da gara. Tutte le nuove parti della carrozzeria sono prodotte in fibra di carbonio. Pogea Racing offre svariate finiture per la vettura che vanno dalle trame in carbonio ai motivi mimetici.

Il tuner tedesco propone l'elaborazione a 18.810 euro, tasse escluse; a questa cifra va sommato il costo di una Abarth 595. Pogea Racing dopo l'incredibile Abarth 595 Ares da 400 CV propone un'elaborazione meno estrema seppur caratterizzata da modifiche estese e da un prezzo per veri appassionati.