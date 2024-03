Abarth 500e migliore hot hatch del 2024, una Top 9 ha fatto infuriare Instagram

Qualora vi chiedessimo “Quali sono, secondo voi, le migliori hot hatch da acquistare nel 2024?”, siamo abbastanza sicuri che difficilmente vedremmo classifiche simili a quella pubblicata dall’account Instagram Goodwood Road & Racing...

Il dubbio che il post sia stato creato appositamente per triggerare i petrolhead più duri e puri un po’ lo abbiamo, atteniamoci però ai fatti e ai modelli scelti per la Top 9. Al nono posto è stata inserita l’Audi Rs3, all’ottavo posto invece figura la Toyota GR Yaris, vettura che in Francia è venduta a quasi 100.000 euro a causa delle tasse green. Fin qui potrebbe anche essere tutto ok, si può discutere se la GR Yaris meritasse o meno un posto più alto ma... continuiamo. Al settimo posto troviamo la nuova Hyundai IONIQ 5 N che, per quanto possa essere estrema e divertente, è più un SUV/Crossover che una hot hatch... Al sesto posto la Volkswagen Golf GTI, scavalcata da Honda Civic Type R e Ford Focus ST.

A infiammare la discussione è però stata la Top 3. Al di là della Mercedes-AMG A45 che abbiamo provato di recente, infilata al secondo posto, sul terzo gradino del podio troviamo la MG4, e neppure nella sua versione sportiva Xpower che accelera come la 911, mentre al primo posto c’è lei, l’Abarth 500e, il modello elettrico che più ha fatto infuriare gli abarthisti di tutto il mondo dalla creazione dello scorpione a oggi. Siete d’accordo con questa Top 9?