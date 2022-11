Ecco la nuova Abarth 500 EV nelle foto spia: sarà presentata il mese prossimo

Come spesso ripetiamo su queste pagine, anche le alte prestazioni si stanno spostando sul fronte elettrico - per forza di cose. Hyundai sta mettendo a punto la nuova IONIQ 5 N, anche Abarth però sta lavorando alla sua 500 EV: eccola in nuove foto spia.

Le fotografie sono state pubblicate da Motor1.com (guarda la galleria completa su InsideEVs USA) e ritraggono la nuova Abarth 500 EV ricoperta di teli, in una forma tutt'altro che definitiva. Si vedono però chiaramente i cerchi, che sembrano di grandi dimensioni, da 17" o da 18". Il bumper frontale inoltre sembra molto diverso rispetto a quelle delle 500 elettriche standard, con la vettura che appare in generale più bassa e sportiveggiante delle edizioni standard

Ma parliamo di prestazioni: la nuova Abarth 500 elettrica dovrebbe accelerare da 0 a 100 km/h in 7 secondi, 2 secondi in meno dunque della versione "civile". Il motore elettrico dovrebbe garantire fra i 160 e i 180 CV, ma sono cifre totalmente speculative, non c'è nulla di ufficiale per ora. La batteria invece dovrebbe essere identica alle altre 500 "plus" da 37,3 kWh, con un'autonomia dichiarata di circa 320 km WLTP. La nuova Abarth 500 EV dovrebbe essere svelata già il mese prossimo, con la commercializzazione che inizierà nel corso del 2023.