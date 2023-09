A8 prima autostrada d'Italia con ben 5 corsie: ecco il primo tratto di 4,4 km

In Italia è stata inaugurata la prima autostrada a cinque corsie, precisamente l'A8 Milano-Laghi. A un secolo dalla sua apertura il grande traguardo, con il tratto "maxi" fra la Barriera di Milano Nord e l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso.

Dopo la corsia dinamica lungo l'autostrada A4, un nuovo grande “upgrade” per quanto riguarda le strade a scorrimento veloci del nord Italia, questa volta interessante una strada su cui transitano circa 170mila veicoli al giorno, che diventano addirittura 200mila nei periodo di massimo picco.

Il tratto a cinque corsie è lungo 4,4 chilometri, e grazie a tale intervento sarà possibile risparmiare circa un milione di ore di percorrenza all'anno, un numero impressionante. “Sono orgoglioso di assistere a un ulteriore miglioramento di questo asse viabilistico strategico. L’Autostrada A8 è il fulcro di un territorio dinamico: è doveroso proseguire nella realizzazione e nell’efficientamento delle infrastrutture in Lombardia, sia su gomma sia su ferro”, le parole di Attilio Fontana, presidente di Regione, presente all'inaugurazione della quinta corsia in A8.

“Lavoriamo insieme – ha detto ancora il governatore – per rendere i collegamenti sempre più funzionali ed efficaci in tutta la regione, che deve diventare un’area interconnessa. Ringrazio il ministro Matteo Salvini che, da quando ha assunto questo incarico, ha impresso un cambio di passo. Mai ho assistito a così tante inaugurazioni. Andiamo avanti in questa direzione”.

Così invece Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, che ha parlato di opera importante non solo per la Lombardia ma per tutto il nord: “Il completamento di questo tratto – ha dichiarato – ci permette di compiere un ulteriore passo in avanti nella realizzazione dell’ampliamento dell’A8, una delle infrastrutture più importanti del Paese, la più grande autostrada a cinque corsie per senso di marcia d’Italia. Parliamo di un’opera fondamentale non solo per la nostra regione, ma per tutto Nord Italia. Un’arteria vitale per il commercio, il turismo e lo sviluppo economico. Ogni giorno, infatti, 170.000 veicoli percorrono questa strada. L’intervento di potenziamento produrrà un decongestionamento significativo della circolazione e un miglioramento della viabilità”.

Le autostrade del Nord si confermano fra le più avanzate di tutta Europa e di recente in A4 è stato annunciato il primo centro di ricarica drive through d'Italia.